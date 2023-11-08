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04:30, 8 ноября 2023Россия

Кабмин отклонил проект о переходе на четырехдневку для многодетных семей

Кабмин не поддержал проект о переходе на четырехдневку для многодетных семей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Правительство России не поддержало проект о переходе на четырехдневку для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В кабмине подчеркнули, что принятие мер повлечет за собой негативное влияние на нормальный ход работы организаций и ИП, так как работодателю придется искать сотрудников на период отсутствия таких работников.

Ранее о том, что льготный график является предметом дискуссий с начальством говорил глава Минтруда России Антон Котяков. Необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю он не увидел.

Прозвучавшее в Госдуме предложение о четырехдневке для многодетных родителей также не нашло поддержки. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков высказал мнение, что в случае реализации проекта работодатели начнут с сомнением брать на работу таких потенциальных льготников.

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      Юлия Мискевич
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