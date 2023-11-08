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02:18, 8 ноября 2023Мир

В США ответили на решение Зеленского об отказе от президентских выборов

Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы соответствует конституции Украины
СюжетПрезидентские выборы в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение Владимира Зеленского не проводить в стране выборы президента соответствовало бы конституции страны. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель Госдепа Ведант Патель.

«Как я понимаю, это соответствует их конституции», — уточнил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает неуместным проведение выборов. Они, по его мнению, «не ко времени», и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинские СМИ ранее писали об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны.

В свою очередь, редактор издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров заявил, что решение Зеленского отказаться от проведения президентских выборов может привести к госперевороту.

По мнению журналиста, если бы на Украине провели открытые и честные выборы, действующий президент однозначно проиграл бы.

В свою очередь, замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Зеленского не проводить выборы на Украине. По словам Дубовика, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения официальных мероприятий во время военного положения.

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      Марина Совина
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