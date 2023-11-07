В Киеве попытались оправдать решение Зеленского отказаться от выборов

Украинский ЦИК начал оправдывать решение Зеленского не проводить выборы в стране

Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик начал оправдывать решение Владимира Зеленского не проводить выборы на Украине. По словам Дубовика, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения официальных мероприятий во время военного положения, передает «Радио Свобода» (включена Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Накануне Зеленский заявил, что считает неуместным проведение выборов. Они, по его мнению, «не ко времени», и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинские СМИ ранее писали об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и вскоре может стать президентом Украины.

«Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время военного положения не проводятся», — отметил Дубовик.

По его словам, закон о военном положении определяет, что во время военного положения выборы не проводятся, и раз изменения в закон не вносились, то и юридических оснований для проведения выборов не существует.

Ранее Сергей Дубовик заявил, что Владимир Зеленский продолжит исполнять обязанности главы государства после истечения срока его полномочий, так как законодательство страны запрещает проводить выборы во время военного положения.

Он также уточнил, что если после окончания военного положения отсутствует новоизбранный состав Верховной рады, то будет работать действующий.