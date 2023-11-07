На Украине объяснили продолжение полномочий Зеленского без выборов

ЦИК: полномочия Зеленского не прекратятся после истечения их срока без выборов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит исполнять обязанности главы государства после истечения срока его полномочий, так как законодательство страны запрещает проводить выборы во время военного положения. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик в комментарии украинской службе «Радио Свобода» (включена Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«В конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины», — сказал он.

Дубовик также уточнил, что если после окончания военного положения отсутствует новоизбранный состав Верховной Рады, то будет работать действующий. Он опроверг сообщения о получении ЦИК указания начать подготовку к президентским выборам весной 2024 года. Зампредседателя подчеркнул, что выборы во время военного положения не проводятся.

Ранее Зеленский в своем обращении к нации заявил, что сейчас не время для проведения президентских выборов и что все силы необходимо направить на борьбу с Россией.