Кремль заявил о необходимости диалога по стратегической стабильности

Песков заявил об отсутствии предпосылок к диалогу по стратегической стабильности

Диалог по стратегической стабильности необходим, но предпосылок для него сейчас нет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Россия готова начать обсуждение этого вопроса с Западом.

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим», — отметил Песков и уточнил, что подобного рода взаимодействие не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране.

Песков также сообщил, что изменений в российской ядерной доктрине нет.