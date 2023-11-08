«Локомотив» захотел вернуть Миранчука

«Локомотив» захотел зимой арендовать футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука

Московский «Локомотив» захотел вернуть футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, железнодорожники по-прежнему заинтересованы в аренде Миранчука. Московская команда рассматривает вариант возвращения полузащитника в зимнее трансферное окно. При этом для самого футболиста приоритетом остается выступление в Европе.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в четырех матчах во всех турнирах, не забив ни одного мяча. 28-летний россиянин представляет итальянскую команду с лета 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В составе столичной команды выступает его брат Антон Миранчук.