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20:13, 8 ноября 2023Культура

Мать лидера «Короля и Шута» рассказала о детстве рок-звезды

Мать Михаила «Горшка» Горшенева рассказала о детстве фронтмена «Короля и Шута»
Михаил Горшенев

Михаил Горшенев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мать лидера группы «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенева Татьяна рассказала о детстве рок-звезды. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Женщина отметила, что в детстве ее сын много фантазировал и часто фиксировал свои выдуманные сюжеты в виде рассказов и рисунков. «Он жил в фантазии. В детстве, когда он врал, мне врач сказал — он просто фантазирует. Поэтому не ругайте своих детей, когда они вам врут — они фантазируют», — сказала мать фронтмена на открытии выставки «Панк-культура. Король и Шут».

Она также заявила, что любые свои увлечения Горшенев воспринимал близко к сердцу. «Когда они играли в войнушку, родители жаловались на него — дерется, как будто война настоящая. Пошел на бокс — руку сломал. На каноэ походил — перевернулся — [получил] воспаление легких», — вспомнила Татьяна Горшенева.

Ранее сообщалось, что экс-солист группы «Король и Шут» Андрей Князев спел песню «Таверна» с героями мультсериала «Смешарики». Певец записал саундтрек к полнометражному фильму «Смешарики снимают кино», который представляет собой сборник коротких новелл.

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      Сергей Равин
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