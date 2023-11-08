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23:57, 8 ноября 2023Спорт

Матч Лиги чемпионов прервали из-за выбежавшего на поле с флагом Палестины фаната

Матч Лиги чемпионов прервали из-за выбежавшего на поле с флагом Палестины фаната

Фото: Getty Images

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между английским «Манчестер Юнайтед» и датским «Копенгагеном» прервали из-за выбежавшего на поле с флагом Палестины фаната. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча была приостановлена на 19-й минуте. Мужчина выбежал на поле, размахивая флагом, после чего его задержала полиция. На момент публикации новости счет во встрече 2-2.

1 ноября в Международном олимпийском комитете высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Анастасия Борисова
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