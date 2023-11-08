Матч Лиги чемпионов прервали из-за выбежавшего на поле с флагом Палестины фаната

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между английским «Манчестер Юнайтед» и датским «Копенгагеном» прервали из-за выбежавшего на поле с флагом Палестины фаната. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча была приостановлена на 19-й минуте. Мужчина выбежал на поле, размахивая флагом, после чего его задержала полиция. На момент публикации новости счет во встрече 2-2.

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