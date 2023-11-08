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15:35, 8 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении пушки и артиллерийской установки из США

МО РФ заявило об уничтожении артиллерийской установки М109 и пушки М146 из США

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие на запорожском направлении отразили три атаки штурмовых групп нескольких механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Об этом в среду, 8 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Суточные потери ВСУ составили до 80 бойцов, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

В ведомстве также заявили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять самолетов ВСУ: два Су-25, один Су-27 и два МиГ-29.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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