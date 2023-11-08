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12:33, 8 ноября 2023Экономика

Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

МИД Сингапура: война в Израиле может привести к гиперинфляции в мире
Вивиан Балакришнан

Вивиан Балакришнан. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что мировая экономика может столкнуться с гиперинфляцией в случае эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Слова главы МИД азиатского государства приводит Bloomberg.

Как уточнил министр, вовлечение региональных государств в войну между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС может привести к значительному росту цен по всему миру. В настоящее время глобальная экономика переживает «момент опасности» из-за роста геополитической напряженности.

«Мне очень неуютно. Если мы получим мир, погрязший в войне и загнанный в окончательный стратегический тупик, это будет нестабильный, гиперинфляционный, разрушенный мир, определяющей чертой которого будет война», — заключил Балакришнан в ходе выступления на «Форуме новой экономики» в Сингапуре.

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На фоне роста геополитической напряженности аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ранее представили модель распада мировой экономики на два не взаимодействующих друг с другом торговых блока. Согласно прогнозу экспертов, один блок возглавят США и Евросоюз, а второй — Китай и Россия. При этом главной причиной фрагментации глобальной экономики, как отметили в организации, станут не продолжающиеся войны, а действующие торговые ограничения и борьба за сырьевые ресурсы.

В начале 2023 года в МВФ оценили суммарный ущерб мировой экономики от подобных тенденций до семи процентов глобального ВВП при неблагоприятном сценарии и от 0,2 процента — при оптимистичном развитии событий. В январском отчете организации также утверждалось, что интеграция экономических отношений, которой характеризовалась вторая половина XX века, может повернуть вспять на фоне негативных последствий от пандемии коронавируса и усилившихся геополитических разногласий по всему миру.

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      Анатолий Акулов
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