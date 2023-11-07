Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:53, 7 ноября 2023Экономика

В МВФ построили модель распада мировой экономики на два блока

МВФ: мир разделится на торговые блоки с США и ЕС и Китаем и Россией

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель распада мировой экономики на два не взаимодействующих друг с другом торговых блока, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу экспертов, один мировой торговый блок возглавят США и Евросоюз, а второй — Китай и Россия. Объединения не будут взаимодействовать друг с другом, а причиной распада станет не вооруженный конфликт на Украине, а торговые ограничения и борьба за сырье.

«В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами», — заявили представители МВФ.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Торговые барьеры ослабевали на протяжении XX века, однако эта тенденция изменилась в последнее десятилетие, отмечают эксперты. Еще одной причиной фрагментации стала пандемия коронавируса, из-за которой страны начали вводить торговые барьеры на поставки продуктов и медикаментов.

Аналитики затруднились указать, кому принесет пользу разделение мира на торговые блоки, однако они предупредили, что ограничение доступа к экспортным рынкам приведет к дефициту и подорожанию многих товаров. Так, блок Россия-Китай имеет большие запасы энергоносителей, редкоземельных металлов и урана. С другой стороны, объединение может испытывать недостаток в кобальте, никеле, меди, пальмовом масле, сое, печатных платах и разного рода микросхемах современного поколения, которые производит «атлантический» блок.

Ранее эксперты ВТО предупредили, что в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, По словам главы организации Нгози Оконджо-Ивеал, решения о разделении на блоки не принято, но наблюдаются «признаки очень дорогостоящей фрагментации». «Это все равно что потерять всю экономику Японии», — объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру. Что такое мискантус и зачем он нужен?

      Раскрыты подробности о разрушающей все мышцы болезни

      Бывший руководитель ФАС возглавил биржу в Петербурге

      В ЛДПР нашли замену любимому депутату Жириновского в Госдуме

      МВД Франции раскрыло число задержанных за акты антисемитизма

      Премьер Румынии рассказал о последствиях прекращения поддержки Украины

      В России предсказали снижение стоимости жилья

      Украинский омбудсмен подал заявление в полицию на Фарион

      В МВФ повысили прогноз роста китайской экономики

      Моргенштерн призвал SHAMAN спеть за другую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости