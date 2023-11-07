В МВФ построили модель распада мировой экономики на два блока

МВФ: мир разделится на торговые блоки с США и ЕС и Китаем и Россией

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель распада мировой экономики на два не взаимодействующих друг с другом торговых блока, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу экспертов, один мировой торговый блок возглавят США и Евросоюз, а второй — Китай и Россия. Объединения не будут взаимодействовать друг с другом, а причиной распада станет не вооруженный конфликт на Украине, а торговые ограничения и борьба за сырье.

«В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами», — заявили представители МВФ.

Торговые барьеры ослабевали на протяжении XX века, однако эта тенденция изменилась в последнее десятилетие, отмечают эксперты. Еще одной причиной фрагментации стала пандемия коронавируса, из-за которой страны начали вводить торговые барьеры на поставки продуктов и медикаментов.

Аналитики затруднились указать, кому принесет пользу разделение мира на торговые блоки, однако они предупредили, что ограничение доступа к экспортным рынкам приведет к дефициту и подорожанию многих товаров. Так, блок Россия-Китай имеет большие запасы энергоносителей, редкоземельных металлов и урана. С другой стороны, объединение может испытывать недостаток в кобальте, никеле, меди, пальмовом масле, сое, печатных платах и разного рода микросхемах современного поколения, которые производит «атлантический» блок.

Ранее эксперты ВТО предупредили, что в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, По словам главы организации Нгози Оконджо-Ивеал, решения о разделении на блоки не принято, но наблюдаются «признаки очень дорогостоящей фрагментации». «Это все равно что потерять всю экономику Японии», — объяснила она.