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16:23, 8 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного

ГБР: несчастный случай является основной версией гибели помощника главкома ВСУ
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Telegram-канал «Украинская правда»

Несчастный случай является основной версией гибели помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», — сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

При этом, по ее словам, рассматриваются и другие версии, в частности убийство Частякова на почве конфликта, «заказ российских спецслужб».

Ранее сообщалось, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков пострадал от гранаты, которую ему подарил коллега. Такую версию следствия назвал министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь своего дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их своему 13-летнему сыну.

О гибели Частякова в своем доме под Киевом стало известно вечером 6 ноября. При взрыве пострадал его сын, он был госпитализирован.

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      Анастасия Яланская
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