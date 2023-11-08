На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок

Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок

Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, которые хранятся на складах Госрезерва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также в министерстве пообещали избавиться и от «другого невостребованного имущества». Отмечается, что на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. По данным ведомства, в 2017 году на Украине были введены новые правила ношения военной формы.

Помимо ушанок будут проданы партии моторного масла, у которого заканчивается срок хранения.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку во время визита в Приморье в сентябре. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал лидера КНДР в поездке по Дальнему Востоку, рассказал, что размер шапки-ушанки в подарок северокореескому главе подбирали с помощью фотографии.