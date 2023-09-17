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01:18, 18 сентября 2023Мир

Посол России раскрыл процесс подбора ушанки для Ким Чен Ына

Посол РФ в КНДР рассказал, как выбирали ушанку Ким Чен Ыну
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, в эфире «Соловьев Live» рассказал, что размер шапки-ушанки в подарок северокореескому главу подбирали с помощью фотографии.

Мацегора отметил — спросить у кого бы то ни было в Пхеньяне: «скажите, пожалуйста, какой размер головы руководителя государства?» — немыслимо. Дипломат подчеркнул, что размер головы Ким Чен Ына чуть меньше его, поэтому удалось выбрать шапку по размеру. Он отметил, что ушанка лидеру КНДР «очень к лицу», она ему понравилась.

Лидер Северной Кореи завершил шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. 13 сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный и провел с ним переговоры.

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    Юлия Мискевич
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