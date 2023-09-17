Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку в Приморье

Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку во время визита Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку во время визита в Приморье. Фотографию публикует Центральное телеграфное агентство КНДР.

На снимке Ким Чен Ын, одетый в меховую шапку, пожимает руку главе Минобороны России Сергею Шойгу. На заднем плане лежит меч.

Ранее стало известно, что лидер КНДР передал подарок Тихоокеанскому флоту, а также принял в ответ подарки от Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Кроме того, Ким Чен Ын получил в подарок от главы Владивостока Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в крае.