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12:06, 17 сентября 2023Ценности

Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку в Приморье

Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку во время визита Приморье

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын примерил шапку-ушанку во время визита в Приморье. Фотографию публикует Центральное телеграфное агентство КНДР.

На снимке Ким Чен Ын, одетый в меховую шапку, пожимает руку главе Минобороны России Сергею Шойгу. На заднем плане лежит меч.

Ранее стало известно, что лидер КНДР передал подарок Тихоокеанскому флоту, а также принял в ответ подарки от Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Кроме того, Ким Чен Ын получил в подарок от главы Владивостока Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в крае.

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    Варвара Родикова
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