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06:52, 8 ноября 2023Мир

США обвинили в сокрытии данных об оружии для Израиля

Intercept: США намеренно скрывают данные об оружии для Израиля

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Соединенные Штаты намеренно скрывают информацию о видах и количестве вооружений, которые передают Израилю. Это делается для того, чтобы не связывать использование оружия с многочисленными жертвами среди мирного населения сектора Газа, пишет Intercept со ссылкой на источники и опрошенных экспертов.

«Преднамеренный недостаток прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе связан с политикой администрации принижать степень использования Израилем этих вооружений», — цитирует издание слова научного сотрудника Института ответственного государственного управления Квинси Уильяма Хартунга.

Также издание пишет, что американская администрация не желает публиковать данные о том, какие средства использует израильская армия при ведении боевых действий в городских условиях. Их применение с высокой вероятностью ведет к жертвам среди мирного населения, указали журналисты.

Кроме того, Штаты скрывают информацию о конкретных вооружениях, поставляемых Израилю.

В конце октября сообщалось, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были поставить Украине. При этом, по словам действующих и бывших представителей национальной безопасности США и Конгресса, по большей части Украина и Израиль «ведут разные виды войн» и имеют разные возможности и потребности.

Также уточнялось, что Штаты отказались от предварительных условий для военной помощи и отправки оружия Тель-Авиву, в отличие от работы с Киевом, так как Израиль является демократической страной и будет соблюдать законы войны.

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      Марина Совина
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