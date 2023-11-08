Кандидат в президенты США указал на превосходство Москвы над Вашингтоном

Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство Москвы над Вашингтоном

Россия превосходит Соединенные Штаты по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет. Об этом рассказал кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами во время выступления перед сторонниками во Флориде, пишет РИА Новости.

«Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам», — уточнил политик.

Как считает Рамасвами, Штаты сталкиваются с угрозой начала третьей мировой войны, а альянс России и Китая является одним из главных рисков в этой связи.

Ранее Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны. По его словам, война произойдет только в том случае, если Украина будет стремиться к увеличению масштаба конфликта и сумеет втянуть в это США.

Кроме того, ранее политик призвал США согласиться с переходом части регионов Украины в состав России. По его мнению, это поможет скорейшему урегулированию конфликта.