Путин рассказал о дружбе России и Казахстана

Путин рассказал, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями

Российский президент Владимир Путин рассказал, что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями. Он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений двух государств, пишет газета «Казахстанская правда».

«Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения», — уточнил Путин.

По словам президента России, он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений России и Казахстана, «какая бы обстановка ни складывалась в мире».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан занимаются развитием самостоятельных отношений, которые являются более тесными, чем у Астаны с другими государствами.

По словам Пескова, важную часть в отношениях занимает сотрудничество регионов стран, поэтому президенты государств будут участвовать в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится в Казахстан, где 9 ноября проведет переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.