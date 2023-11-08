Во Франции подняли вопрос о возможном финансировании ХАМАС Евросоюзом

Депутат ЕП Барделла поднял вопрос о возможном финансировании ХАМАС из фондов ЕС

Член Европарламента (ЕП) от Франции Жордан Барделла обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о том, можно ли исключить вероятность того, что «исламистская террористическая организация» ХАМАС финансируется из фондов Евросоюза (ЕС). «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения евродепутата.

«После крупного исламистского теракта в Израиле возникли подозрения, что средства ЕС могли прямо или косвенно способствовать финансированию ХАМАС. В своем заявлении Еврокомиссия объявила, что проведет повторную проверку всех средств ЕС, которые были направлены в сектор Газа, заявив, что "цель этого обзора состоит в том, чтобы гарантировать, что никакое финансирование ЕС косвенно не позволяет какой-либо террористической организации совершать нападения на Израиль"», — говорится в тексте письма Барделлы.

В связи с этим депутат задает представителям ЕК вопрос о результатах проведенной комиссией проверки.

«В рамках этой внутренней проверки стало ли Еврокомиссии известно о каких-либо фондах ЕС, которые действительно помогают исламистской террористической организации ХАМАС?» — спросил европарламентарий.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.