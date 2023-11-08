Путин заявил о дружеских отношениях с президентом Казахстана

Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с главой Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом политик сообщил в беседе с «Казахстанской правдой».

«Мы — люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября. Глава государства планирует провести переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.

7 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ и Казахстан занимаются развитием самостоятельных отношений, которые являются более тесными, чем у Астаны с другими странами.