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17:05, 8 ноября 2023Культура

Раскрыт райдер певца Элтона Джона

В райдере Элтона Джона прописана машина S-класса без кожаного салона

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Стали известны детали райдера британского певца Элтона Джона. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал продюсер Максим Берин, который работал с исполнителем.

Отмечается, что среди требований артиста прописана комната, уставленная белыми розами, где вся мебель и стены должны быть белыми, а также автомобиль S-класса, салон которого не должен быть обит натуральной кожей, так как певец выступает в защиту природы.

«А вы попробуйте найти авто S-класса без кожи. Также он очень щепетилен в плане технического райдера. Качество звука должно быть на высшем уровне! Кстати, по сборам сейчас Элтон Джон номер один в мире, он обогнал всех. И хотя он уже не возраста Бейонсе, ему 76 лет, тем не менее, на его выступления идут толпами», — отметил Берин.

Ранее российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала о требованиях, которые она установила в своем бытовом райдере.

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      Анастасия Астахова
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