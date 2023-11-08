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18:45, 8 ноября 2023Ценности

Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

The Sun: хождение на высоких каблуках позволит сэкономить на покупках

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эксперты раскрыли действенные способы сэкономить деньги на покупках. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам исследователей американского университета Бригама Янга, хождение на высоких каблуках приводит к меньшим тратам, поскольку женщины сосредоточены на сохранении баланса. В свою очередь, финансовый журналист Мартин Льюис посоветовал поместить кредитную карту в пластиковый контейнер, а затем — в морозильную камеру, чтобы приготовить кубик льда. Он пояснил, что такой способ снизит желание моментально приобретать новые вещи.

Кроме того, профессор Дипаян Бисвас сообщил, что значительно скорректировать бюджет позволит отказ от кофе. «В результате потребления кофеин приводит к импульсивности покупок и увеличению расходов. Если вы просто не можете устоять, готовьте кофе дома», — рекомендовал он.

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Доцент кафедры маркетинга в Школе бизнеса Рутгерса в США Кристина Дуранте рассказала, что стресс заставляет человека задуматься, что ему действительно нужно. А профессор Закари Эстес из Лондона подчеркнул, что когда люди кладут на тележку обе руки, они тратят на 25 процентов меньше средств.

Доцент кафедры клинического маркетинга из Калифорнии Ларс Пернер добавила, что не стоит разговаривать с продавцами. Кроме того, психолог Анна Серджент уточнила, что представление себя в зрелом возрасте побуждает копить для долгосрочного благополучия.

В заключение ученый Венди Де Ла Роза отметил важность регулярного отслеживания своих доходов и расходов.

Ранее в ноябре россиянам назвали способ выгодно совершать покупки в период распродаж. Эксперт по финансам Мария Кузнецова рекомендовала составить план покупок и сделать расчет бюджета, чтобы избежать необдуманных приобретений.

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      Екатерина Ештокина
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