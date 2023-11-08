Раскрыты подробности о взрыве машины депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

RT: лобовое стекло машины депутата Филипоненко подбросило взрывом на провода

Взрывное устройство, заложенное под автомобиль депутата Народного совета (НС) и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко, было очень большой мощности. Подробности в среду, 8 ноября, в своем Telegram-канале со ссылкой на главу ЛДПР в ЛНР Максима Уварова раскрывает RT.

По словам Уварова, взрывом лобовое стекло машины подбросило на провода. Найти исполнителей покушения на депутата будет непросто — возле дома отсутствуют камеры. Депутат отметил, что покушение на Филипоненко связано не с его депутатской деятельностью, а с тем, что он военный.

Ранее 8 ноября сообщалось, что в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко.

В Следственном комитете России сообщили, что неустановленное взрывное устройство было размещено под днищем машины. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Следователи уже назначали ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую.