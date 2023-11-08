Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:43, 8 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о взрыве машины депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

RT: лобовое стекло машины депутата Филипоненко подбросило взрывом на провода

Фото: РИА Новости

Взрывное устройство, заложенное под автомобиль депутата Народного совета (НС) и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко, было очень большой мощности. Подробности в среду, 8 ноября, в своем Telegram-канале со ссылкой на главу ЛДПР в ЛНР Максима Уварова раскрывает RT.

По словам Уварова, взрывом лобовое стекло машины подбросило на провода. Найти исполнителей покушения на депутата будет непросто — возле дома отсутствуют камеры. Депутат отметил, что покушение на Филипоненко связано не с его депутатской деятельностью, а с тем, что он военный.

Ранее 8 ноября сообщалось, что в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко.

В Следственном комитете России сообщили, что неустановленное взрывное устройство было размещено под днищем машины. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Следователи уже назначали ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Власти рассказали подробности обстрела города в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости