Роскомнадзор пытался закрыть журнал «В мире животных» Николая Дроздова

Роскомнадзор пытался закрыть журнал ведущего Николая Дроздова «В мире животных»

Роскомнадзор (РКН) пытался закрыть журнал телеведущего Николая Дроздова «В мире животных», который он учредил вместе с биологом Александром Аболицем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За рубежом журнал издавался как World of Animals. По информации авторов канала, регистрация СМИ «В мире животных» была привязана к юридическому лицу Аболица. Однако он закрыл свое издательство в конце 2022 года и уехал в Израиль.

Роскомнадзор обратился в московский суд, чтобы отозвать лицензию по закрытому ООО. Однако на защиту журнала встал Дроздов. В итоге издателя журнала сменили, а Роскомнадзор отозвал иск.

Ранее РКН включил Go Travel Un Limited, владеющую сервисом поиска билетов Aviasales, в список компаний, которые подлежат «приземлению», поскольку она распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тысяч пользователей на территории России.