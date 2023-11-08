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08:26, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор пытался закрыть журнал «В мире животных» Николая Дроздова

Роскомнадзор пытался закрыть журнал ведущего Николая Дроздова «В мире животных»
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) пытался закрыть журнал телеведущего Николая Дроздова «В мире животных», который он учредил вместе с биологом Александром Аболицем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За рубежом журнал издавался как World of Animals. По информации авторов канала, регистрация СМИ «В мире животных» была привязана к юридическому лицу Аболица. Однако он закрыл свое издательство в конце 2022 года и уехал в Израиль.

Роскомнадзор обратился в московский суд, чтобы отозвать лицензию по закрытому ООО. Однако на защиту журнала встал Дроздов. В итоге издателя журнала сменили, а Роскомнадзор отозвал иск.

Ранее РКН включил Go Travel Un Limited, владеющую сервисом поиска билетов Aviasales, в список компаний, которые подлежат «приземлению», поскольку она распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тысяч пользователей на территории России.

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