Россияне сорвали щеколду вместо замка в закрытом спецучилище и сбежали
В Майкопе пятеро воспитанников сбежали из закрытого спецучилища, сорвав щеколду, которая была установлена вместо замка, на входной двери. Об этом стало известно Telegram-канала Kub Mash.
По сведениям издания, побег спланировал самый старший из российских подростков, ему 17 лет. В прошлом юноша уже проделывал подобное, за что и получил продление срока.
Как утверждает Kub Mash, воспитанники спустились на КПП якобы за водой, взяли пять бутылок и поднялись обратно. Затем они вернулись во второй раз, но их остановил сотрудник охраны. Мужчина сопроводил одного из подростков в комнату с документами, где хранится вода.
В этот момент юноша резко скомандовал остальным бежать к выходу. Из препятствий перед воспитанниками возникли только оргстекло и железная дверь, на которой вместо замка была обычная щеколда.
Одного из беглецов удалось засечь в Армавире. Он признался, что компания намеревалась оттуда отправиться в Анапу.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 42-летняя пациентка сбежала из психоневрологического интерната в Тавде. Женщину объявили в розыск.