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11:08, 8 ноября 2023Россия

Россияне сорвали щеколду вместо замка в закрытом спецучилище и сбежали

В Майкопе воспитанники сбежали из спецучилища, сорвав щеколду вместо замка

Фото: Andrey K / Unsplash

В Майкопе пятеро воспитанников сбежали из закрытого спецучилища, сорвав щеколду, которая была установлена вместо замка, на входной двери. Об этом стало известно Telegram-канала Kub Mash.

По сведениям издания, побег спланировал самый старший из российских подростков, ему 17 лет. В прошлом юноша уже проделывал подобное, за что и получил продление срока.

Как утверждает Kub Mash, воспитанники спустились на КПП якобы за водой, взяли пять бутылок и поднялись обратно. Затем они вернулись во второй раз, но их остановил сотрудник охраны. Мужчина сопроводил одного из подростков в комнату с документами, где хранится вода.

В этот момент юноша резко скомандовал остальным бежать к выходу. Из препятствий перед воспитанниками возникли только оргстекло и железная дверь, на которой вместо замка была обычная щеколда.

Одного из беглецов удалось засечь в Армавире. Он признался, что компания намеревалась оттуда отправиться в Анапу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 42-летняя пациентка сбежала из психоневрологического интерната в Тавде. Женщину объявили в розыск.

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      Анна Щербакова
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