42-летняя россиянка сбежала из психоневрологического интерната
В Свердловской области 42-летняя пациентка сбежала из психоневрологического интерната
В Свердловской области 42-летняя пациентка сбежала из психоневрологического интерната в Тавде. Россиянку объявили в розыск, связи с ней нет уже пять дней. Об этом сообщает портал Е1.ru.
По предварительной версии, женщина могла поймать попутку и уехать в направлении Тюмени, Тюменской области или Екатеринбурга.
Рост пропавшей россиянки составляет около 160–165 сантиметров, у нее темные волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения пациентка была одета в брюки, куртку выше колен, шапку, на ногах у нее были полусапоги черного цвета.
Всех, кто мог видеть женщину, попросили обращаться в полицию.
12 мая сообщалось, что жительница Новокузнецка, обвиняемая в продаже наркотиков, сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота.