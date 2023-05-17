42-летняя россиянка сбежала из психоневрологического интерната

В Свердловской области 42-летняя пациентка сбежала из психоневрологического интерната

В Свердловской области 42-летняя пациентка сбежала из психоневрологического интерната в Тавде. Россиянку объявили в розыск, связи с ней нет уже пять дней. Об этом сообщает портал Е1.ru.

По предварительной версии, женщина могла поймать попутку и уехать в направлении Тюмени, Тюменской области или Екатеринбурга.

Рост пропавшей россиянки составляет около 160–165 сантиметров, у нее темные волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения пациентка была одета в брюки, куртку выше колен, шапку, на ногах у нее были полусапоги черного цвета.

Всех, кто мог видеть женщину, попросили обращаться в полицию.

12 мая сообщалось, что жительница Новокузнецка, обвиняемая в продаже наркотиков, сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота.