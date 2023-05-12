Россиянка надела электронный браслет на кота и сбежала из-под домашнего ареста
Жительница Новокузнецка, обвиняемая в продаже наркотиков, сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота. Об этом сообщает NKTV.
Следствие установило, что 45-летняя Марина Гилева с 2016 года занималась распространением наркотиков через интернет. Россиянка приобретала запрещенные вещества у поставщика и размещала в тайники-закладки вместе с сообщником. В марте 2017 года правоохранители раскрыли их преступную деятельность.
В октябре 2019 года суд Центрального района Новокузнецка приговорил сообщника Гилевой к 15 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей. Женщина находилась под домашним арестом, но скрылась от следствия, надев электронный браслет на кота.
По информации прокуратуры Центрального района Новокузнецка, фигурантка, объявленная в розыск, была задержана и содержится в СИЗО. Судебное следствие возобновлено и 18 мая состоится заседание по делу о сбыте наркотиков.
Ранее в Тюмени 47-летний задержанный по подозрению в краже решил сбежать от полицейских и сломал ногу. В результате его доставили в больницу с ушибом головного мозга, трещиной лобной кости и переломом ноги. Известно, что ранее россиянин уже был судим за кражу.