Россиянка надела электронный браслет на кота и сбежала из-под домашнего ареста

NKTV: в Новокузнецке женщина надела электронный браслет на кота для побега из-под ареста

Жительница Новокузнецка, обвиняемая в продаже наркотиков, сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота. Об этом сообщает NKTV.

Следствие установило, что 45-летняя Марина Гилева с 2016 года занималась распространением наркотиков через интернет. Россиянка приобретала запрещенные вещества у поставщика и размещала в тайники-закладки вместе с сообщником. В марте 2017 года правоохранители раскрыли их преступную деятельность.

В октябре 2019 года суд Центрального района Новокузнецка приговорил сообщника Гилевой к 15 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей. Женщина находилась под домашним арестом, но скрылась​ от следствия, надев электронный браслет на кота.

По информации прокуратуры Центрального района Новокузнецка, фигурантка, объявленная в розыск, была задержана и содержится в СИЗО. Судебное следствие возобновлено и 18 мая состоится заседание по делу о сбыте наркотиков.

Ранее в Тюмени 47-летний задержанный по подозрению в краже решил сбежать от полицейских и сломал ногу. В результате его доставили в больницу с ушибом головного мозга, трещиной лобной кости и переломом ноги. Известно, что ранее россиянин уже был судим за кражу.

