Российская армия получит стратосферный разведывательно-ударный комплекс

«Известия»: армия России получит стратосферный разведывательно-ударный комплекс

Российская армия получит перспективный стратосферный разведывательно-ударный комплекс (РУК). Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщают «Известия».

Согласно газете, разработка стратосферного комплекса уже началась. Одной из его особенностей станет возможность размещения модульной полезной нагрузки, в частности, подвесных контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций.

В задачи перспективного стратосферного РУК будет входить обнаружение в режиме реального времени целей на поле боя и в оперативном тылу, а также выдача целеуказания для применения высокоточного оружия артиллерии, авиации и морским силам.

Собеседники издания уточнили, что оборудование РУК будет включать подвесные контейнеры, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которые проходят испытание на самолете высотного назначения М-55 «Геофизик».

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, стратосферный РУК необходим прежде всего для сухопутных войск, в частности, для работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», «Торнадо-С» с высокоточными боеприпасами и ракетных бригад с «Искандерами». Специалист уверен, что поступающая с РУК информация потребуется и для экипажей бомбардировщиков Су-34 и Су-34М. Кроме того, новые комплексы повысят оперативность применения самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также морских и сухопутных крылатых ракет.

В январе 2020 года «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе сообщили, что до 2027-го Воздушно-космические силы России получат Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии. Согласно газете, самолеты будут оснащены, кроме обновленной авионики и вооружения, универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч». Издание писало, что УКР, исполненные в трех вариантах (радиотехнический УКР-РТ, оптико-электронный УКР-ОЭ и радиолокационный УКР-РЛ), радикально усилят способности Су-34 НВО по обнаружению наземных и воздушных целей.