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17:34, 8 ноября 2023Силовые структуры

Российский блогер Христолюб Божий предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

В Воронеже будут судить блогера Христолюба Божьего за реабилитацию нацизма
Христолюб Божий

Христолюб Божий. Кадр: ХРИСТОЛЮБ Веган Пацифист Космополит / YouTube

Воронежский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего блогера по имени Христолюб Божий Веган. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и нарушении прав вероисповедания.

По данным источника, основанием для возбуждения дела стали видео блогера на YouTube-канале. В них мужчина критиковал и оскорблял руководство России, Русской православной церкви, а также мусульман и участников спецоперации. Теперь Вегану грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря.

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      Илона Палей
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