Силовые структуры
Российский блогер Христолюб Божий предстанет перед судом за реабилитацию нацизма
В Воронеже будут судить блогера Христолюба Божьего за реабилитацию нацизма
Воронежский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего блогера по имени Христолюб Божий Веган. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Мужчину обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и нарушении прав вероисповедания.
По данным источника, основанием для возбуждения дела стали видео блогера на YouTube-канале. В них мужчина критиковал и оскорблял руководство России, Русской православной церкви, а также мусульман и участников спецоперации. Теперь Вегану грозит до шести лет колонии.
Ранее сообщалось, что блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря.