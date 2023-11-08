Российский блогер Христолюб Божий предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

В Воронеже будут судить блогера Христолюба Божьего за реабилитацию нацизма

Воронежский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего блогера по имени Христолюб Божий Веган. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и нарушении прав вероисповедания.

По данным источника, основанием для возбуждения дела стали видео блогера на YouTube-канале. В них мужчина критиковал и оскорблял руководство России, Русской православной церкви, а также мусульман и участников спецоперации. Теперь Вегану грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря.