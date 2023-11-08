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14:35, 8 ноября 2023Моя страна

Российский заповедник объявил о начале экскурсий к зубрам

Брянский заповедник начал проводить экскурсии к зубрам

Фото: Anton Kuzyakin / Russian Look / Globallokpress.com

Заповедник «Брянский лес» объявил о начале экскурсий к зубрам. Об этом сообщает издание Брянск Today.

Мероприятие смогут посетить все желающие, продолжительность одной экскурсии — около трех часов. За это время гости заповедника смогут не только встретиться с зубрами, но и совершить путешествие по брянскому лесу, узнать историю заповедника, побывать на кордоне Пролетарский.

На кордоне оборудованы специальные места для съемки. При желании зубров можно угостить яблоками или морковкой.

Попасть на экскурсию можно по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что в Турмонском заказнике Северной Осетии выпустили в дикую природу восемь чистокровных зубров. Они присоединяться к самой молодой группировке, которая формируется в регионе с 2018 года.

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      Сергей Истомин
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