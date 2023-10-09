Чистокровных зубров выпустили в дикую природу в Северной Осетии

В Северной Осетии в дикую природу выпустили восемь чистокровных зубров

Восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу в Турмонском заказнике Северной Осетии. Об этом пишет РИА Новости.

«Их подготовили к дикой жизни в Приокско-Террасном государственном заповеднике, расположенном в Московской области, — рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. — Они должны присоединиться к самой молодой группировке, которая формируется в Осетии с 2018 года».

По данным агентства, животные проведут месяц в карантинном вольере, после этого их выпустят осваивать просторы Ардон-Урухского междуречья.

Ранее в октябре сообщалось, что во Владикавказе состоялись четвертые Всероссийские соревнования по фехтованию на призы олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира Галины Гороховой. В спортивном мероприятии приняли участие свыше 200 юниорок до 21 года из России, Белоруссии и Армении.

