Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:08, 8 ноября 2023Из жизни

100-летний жених сыграл свадьбу с невестой на 25 лет моложе в российском городе

100-летний жених и 75-летняя невеста сыграли свадьбу в Нижнем Новгороде

Фото: Mariano Rivas / Unsplash

В Нижнем Новгороде сыграли рекордную для Нижегородской области свадьбу. Об этом сообщается на сайте ГУ ЗАГС региона.

Брак между 100-летним женихом Отаром Дадишкилиани и Татьяной Уколовой, которая моложе его на 25 лет, зарегистрировали во вторник, 7 ноября, в городском Доме бракосочетания.

Молодожены отдали большую часть жизни театру. Дадишкилиани — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Белоруссии, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Его невеста долгие годы проработала художницей в нижегородском Доме актера.

Отар Дадишкилиани и Татьяна Уколова

Отар Дадишкилиани и Татьяна Уколова

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
Замуж любой ценой Ураганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
Замуж любой ценойУраганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
10 октября 2020
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?» Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
1 марта 2019

Ранее сообщалось, что в Аризоне, США, познакомившиеся в супермаркете пенсионеры решили пожениться там же и растрогали людей. 78-летний Деннис Дельгадо и 72-летняя Бренда Уильямс познакомились в отделе с приправами местного магазина в августе 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова пришел на новое награждение с золотым пистолетом. За месяц он получил уже пять орденов и медалей

      Звезда «Уральских пельменей» осудила бестактные вопросы в свой адрес

      В Думе назвали безграмотным возмущение министра идеей повысить зарплату учителям

      Отставной украинский генерал обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

      В Москве задержали 36 членов ОПГ за мошенничество с лжесвиданиями в кафе

      В России задумались об отмене запрета на экспорт бензина

      Врач объяснил связь между количеством кубиков пресса и упражнениями

      Алиев обвинил посредников в попытке заморозить карабахский конфликт

      Раскрыт райдер певца Элтона Джона

      Ребенок спрятался от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости