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19:02, 28 ноября 2022Из жизни

Мужчина за 70 впечатлил ровесницу шуткой в супермаркете и женился на ней

Fox 13: влюбленные пенсионеры из США поженились в супермаркете

Фото: Shutterstock

В Аризоне, США, познакомившиеся в супермаркете пенсионеры решили пожениться там же и растрогали людей. Историю возлюбленных публикует Fox 13.

78-летний Деннис Дельгадо и 72-летняя Бренда Уильямс познакомились в отделе с приправами местного магазина в августе 2021 года. Мужчина покупал майонез, а женщина — майонезный соус. Поскольку тогда действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19, посетители были в медицинских масках. Дельгадо пошутил, что в маске можно сколько угодно ворчать на окружающих, а они этого даже не услышат. Уильямс понравилась шутка, и между ними завязался разговор, в конце которого они обменялись номерами телефонов.

Через полторы недели Деннис пригласил Бренду на первое свидание, после которого они поняли, что влюблены друг в друга, и начали встречаться. Примерно через полгода мужчина заявил возлюбленной, что собирается купить кольцо и сделать ей предложение. «Помню, как Деннис сказал, что пошел за кольцом. Я не восприняла это всерьез и ответила: "Да, конечно, давай", а затем позвонила ему и спросила, не пьян ли он», — вспоминает Бренда.

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Когда Уильямс убедилась в серьезности намерений партнера, она попросила его сделать ей предложение в отделе с приправами, где они впервые встретились. Дельгадо прислушался к возлюбленной и исполнил ее пожелание. Сотрудники магазина узнали о романтической истории посетителей и предложили им пожениться в супермаркете. 19 ноября Бренда и Уильямс заключили брак среди полок с продуктами.

«Мы оба старые, и нам осталось не так много времени, так почему бы не провести это время весело?» — заключила Бренда и призвала людей не терять надежду и верить в любовь вне зависимости от возраста.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара из Северной Каролины устроила свадьбу в местном супермаркете Walmart. Необычное торжество состоялось в отделе отложенных товаров.

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Евгения Черкасова
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