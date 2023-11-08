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19:03, 8 ноября 2023Россия

Слова возмутившегося предложением поднять зарплаты учителям министра объяснили

Оренбургские власти: слова министра Пахомова о зарплатах учителей неверно поняли

Фото: Unsplash

Слова министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова о зарплатах учителей были вырваны из контекста. Об этом рассказали изданию «Подъем» в Мининформполитики региона, сообщение опубликовано в Telegram.

Ранее на встрече, посвященной проблемам образования, Пахомов выступил против идеи повысить зарплаты работающим в регионе учителям до «московского» уровня.

Высказывание министра было неверно понято, объяснили в Мининформполитики. Пахомов имел в виду, что повышение зарплат учителям без учета среднерегиональных привело бы к «вескому социальному перекосу», отметили там.

Глава регионального Минобразования не возмущался идеей повысить зарплаты, подчеркнули в Мининформполитики. Пахомов имел в виду, что «зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней», добавили в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с «Лентой.ру» предложила поднять зарплату учителям. В этой связи она отметила, что в школах нужно не только давать знания ученикам, но и воспитывать нравственность. Труд учителей Лантратова охарактеризовала как тяжелый и чрезвычайно важный.

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      Алан Босиков
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