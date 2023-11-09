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11:59, 9 ноября 2023Россия

Власти опровергли слова российского министра о повышении зарплаты учителям

Власти опровергли слова министра Пахомова о повышении зарплат учителям
Алексей Пахомов

Алексей Пахомов. Кадр: ГТРК Оренбург LIVE / YouTube

Власти Оренбургской области опровергли информацию о словах министра образования региона Алексея Пахомова, который якобы заявил, что не нужно повышать зарплаты учителям. Об этом сообщили в областном правительстве, пишет РИА Новости.

Так власти отреагировали на появившуюся информацию, согласно которой министр возмутился и заявил, что повышение зарплат учителям привлечет людей, которые руководствуются корыстными мотивами, а не желанием учить детей.

«Он [Пахомов] пояснял, что в Оренбургской области четко выполняются майские указы президента, по которым зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней. И он говорил, что в Оренбургской области средняя зарплата не равна зарплате в той же Москве и что если мы сейчас оторвем эту зарплату от региональной экономики, то может наступить резкий социальный откос и может отразиться на качестве школьного образования», — объяснили в правительстве слова министра.

Там подчеркнули, что слова российского чиновника вырвали из контекста. Власти готовят требование к СМИ об опровержении опубликованных данных.

На слова министра образования Оренбургской области отреагировали и в Мининформполитики региона. Там также подчеркнули, что они вырваны из контекста. Пахомов имел в виду, что повышение зарплат учителям без учета среднерегиональных привело бы к «вескому социальному перекосу».

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      Анастасия Шейкина
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