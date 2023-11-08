Совфед прекратил полномочия троих сенаторов

Совфед на пленарном заседании прекратил полномочия троих сенаторов

Совет Федерации прекратил полномочия троих сенаторов. Решение было принято на 554-м пленарном заседании, сообщает «Парламентская газета».

Сенатор от Ненецкого автономного округа Римма Галушина и ее коллега из Калмыкии Алексей Майоров покинули Совфед в связи с назначением новых представителей. «Я благодарен судьбе за то, что достаточно большое время мне удалось проработать в этих стенах», — сказал Майоров.

Также на заседании Совфед поддержал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора Ольги Даниловой. Она представляла в верхней палате Вологодскую область.

Ранее Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. В разговоре с «Лентой.ру» Власов заявил, что собирается обратиться в Верховный суд.