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09:22, 8 ноября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы 8 ноября отменили и задержали 15 рейсов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В трех аэропортах Москвы в среду, 8 ноября, произошла отмена и задержка 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Как стало известно, во Внуково задержали одно отправление, два отменили. Тем временем в аэропорту Шереметьево задержано четыре вылета, три отменено. В Домодедово пять вылетов не состоялись.

Информации об изменении времени вылета воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массовых сбоев в расписании столичных авиагаваней также не сообщается.

Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более 70 авиарейсов из-за вооруженного мужчины, который прорвался на взлетно-посадочную полосу на автомобиле. Уточнялось, что нарушитель удерживал в машине ребенка. Полиция задержала его без сопротивления.

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      Зарина Дзагоева
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