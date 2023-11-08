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17:43, 8 ноября 2023Бывший СССР

Трое мужчин пытались вывезти с Украины оборудование для МиГ-29

СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти оборудование для истребителей МиГ-29

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании мужчин, которые хотели вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Контрразведка Службы безопасности ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих к боевым самолетам. В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что они пытались продать партию запчастей к авиадвигателям азиатским заказчикам почти на 2,5 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов). В СБУ добавили, что комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта «Мотор Сич».

По данным следствия, организатором схемы оказался бизнесмен из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил о проведении частного расследования, которое подтвердило продажу Киевом западного оружия. Гагин отметил, что еще год назад в даркнете фигурировало большое количество предложений о продаже вооружения НАТО, поставленного Украине. Объявления сопровождались фотографиями и видеозаписями, на которых были запечатлены образцы вооружений на фронте, в боевых порядках и окопах, а некоторые — еще в запечатанном виде, только прибывшие из западных стран.

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      Анастасия Яланская
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