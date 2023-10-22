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07:42, 22 октября 2023Бывший СССР

В ДНР нашли доказательства продажи Киевом западного оружия

Гагин: в ДНР провели расследование, подтверждающее продажу Киевом оружия Запада

Фото: U.S. Army / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин завил о проведении частного расследования, которое подтвердило продажу Киевом западного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник уточнил, что доказательства нашла специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства региона.

Гагин отметил, что еще год назад в даркнете фигурировало большое количество предложений о продаже вооружений НАТО, поставленного Украине. Объявления сопровождались фотографиями и видеозаписями, на которых были запечатлены образцы вооружений на фронте, в боевых порядках и окопах, а некоторые — еще в запечатанном виде, только прибывшие из западных стран.

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Советник главы ДНР отметил, что на черном рынке продавался широкий ассортимент, от ракет до стрелкового оружия, купить его мог кто угодно, просто заплатив деньги.

«И мы пошли немного дальше, было проведено расследование, на Ближнем Востоке мы находили людей, которые покупали это оружие», — добавил Гагин, отметив, что с представителями различных организаций были записаны интервью, каким образом, у кого и когда они приобрели вооружения.

8 октября советник главы ДНР также заявлял, что вооружение НАТО, переданное Киеву, могли перепродать и использовать против израильских солдат. По его словам, украинские военные и чиновники перепродавали оружие террористам по всему миру.

13 октября президент России Владимир Путин отметил, что на Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока.

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