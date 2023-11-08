Польские дальнобойщики продолжили протесты на границе с Украиной

Польские дальнобойщики продолжили перекрывать границу с Украиной до 3 декабря

Польские дальнобойщики продолжили начатые в понедельник протесты и перекрытие границы с Украиной до 3 декабря. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Сообщается, что дальнобойщики заблокировали пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова. Протестующие пропускают только гуманитарные грузы, автобусы, быстро портящиеся продукты и горючее.

Основными целями протестов называют борьбу с конкуренцией, созданной украинскими дальнобойщиками. По данным агентства, из-за дешевизны их труда и использования автотранспорта как основного способа связи Украины с Западом, доля Польши в грузопотоке упала с 35 до 10 процентов.

Также польские дальнобойщики требуют усложнения оформления сертификатов о техосмотрах для украинских коллег и создание для них отдельной очереди на пропуске.

6 ноября сообщалось, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.