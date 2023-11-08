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14:46, 8 ноября 2023Экономика

В Goldman Sachs назвали главный риск для мировой экономики

Президент GSG Уолдрон: инфляция является ключевым риском для мировой экономики
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alex Shutin / Unsplash

Сохранение глобальной инфляции на высоком уровне является в настоящее время главным риском для мировой экономики. Об этом заявил президент и главный операционный директор Goldman Sachs Group (GSG) Джон Уолдрон. Его слова приводит Bloomberg.

По мнению эксперта, еще одним важным фактором, который может замедлить темпы роста глобального ВВП, рискует стать дальнейшее усиление геополитической напряженности. Вкупе с высокой инфляцией это может привести к серьезным последствиям для мировой экономики. «Инфляция и геополитика, которая сейчас накладывается гораздо более глубоким образом, — это, безусловно, самые большие проблемы», — заключил Уолдрон в ходе выступления на «Форуме новой экономики» в Сингапуре.

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В свою очередь, генеральный директор американской инвестиционной компании Franklin Templeton Дженнифер Джонсон заявила, что борьба с высокой инфляцией в среднесрочной перспективе может стать более сложной для ведущих центробанков мира. По ее словам, путь к целевому показателю роста потребительских цен в два процента может занять продолжительное время. «Путь к двум процентам будет намного сложнее», — посетовала она.

Ранее о рисках гиперинфляции для мировой экономики предупреждал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. По его словам, темпы роста потребительских цен на глобальном уровне резко увеличатся в случае вовлечения ряда ближневосточных государств в войну между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Глава ведомства уточнил, что в настоящее время мировая экономика переживает «момент опасности» из-за роста геополитической напряженности.

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      Анатолий Акулов
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