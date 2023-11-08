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17:40, 8 ноября 2023Мир

В Израиле объяснили пропалестинские демонстрации провалом высшего образования

Израильский министр объяснил пропалестинские демонстрации провалом образования
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Pool / Reuters

Пропалестинские демонстрации по всему миру — это результат провалов высшего образования. Такое объяснение дал министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в эфире Sky News.

По его словам, участники демонстраций в поддержку палестинцев выступают не за мир, а за уничтожение еврейского государства. Министр уверен, что 95 процентов протестующих считают недопустимым существование Израиля. «Я считаю, что это обвинительный акт системе высшего образования, честно говоря», — сказал Дермер.

Ранее в ряде европейских стран прошли протесты в поддержку Палестины. Тысячи людей вышли на улицы Лондона и Нью-Йорка.

В Британии протестующие потребовали прекращения огня. В США демонстранты призывали к прекращению «израильской оккупации» и «освобождению» палестинских территорий. Многие из участников мирной акции несли флаг Палестины. Кроме того, протестующие скандировали лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». По мнению некоторых еврейских организаций, лозунг призывает к уничтожению Израиля и является антисемитским.

В немецких городах прошли акции в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС. Демонстранты срывали и поджигали израильские флаги. На фоне митингов была усилена защита еврейских организаций.

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      Виктория Кондратьева
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