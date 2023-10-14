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05:12, 14 октября 2023Мир

В Германии прошли демонстрации в поддержку Палестины

Der Spiegel: в различных городах Германии проходят акции в поддержку ХАМАС

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В немецких городах проходят акции в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Der Spiegel.

Отмечается, что демонстранты срывают и поджигают израильские флаги. По данным издания, на фоне митингов была усилена защита еврейских организаций. В материале сообщается, что в ряде городов уже запретили проводить акции в поддержку палестинцев. «Пропалестинские собрания уже запрещены в Берлине, а также в Гамбурге, Мюнхене, Мангейме и Регенсбурге», — пишет газета.

Ранее в Париже состоялась акция в поддержку Палестины. Несмотря на запрет французских властей, несколько сотен человек вышли на площадь Республики с палестинскими флагами и плакатами. Демонстрации в поддержку ХАМАС также прошли в Вене.

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    Марина Совина
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