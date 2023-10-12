В Париже вопреки запрету началась акция в поддержку Палестины

В Париже началась акция в поддержку Палестины, вопреки запрету властей Франции

В Париже началась акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет французских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Про данным агентства, на площади Республики собрались несколько сотен человек с флагами Палестины и плакатами, на которых написано «Остановите Израиль!». Участники демонстрации скандируют лозунги «Израиль — убийца!» и «Все мы — палестинцы!». Отмечается, что на месте проведения акции дежурят усиленные наряды полиции.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины будут арестованы. По его словам, подобные манифестации могут привести к «рискам для общественного порядка».