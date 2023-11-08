В Кремле прокомментировали участие России в саммите АТЭС в США

Песков: Россия на встрече всех лидеров АТЭС будет представлена на должном уровне

Россия на встрече всех лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 15-17 ноября будет представлена на должном уровне. Участие российской стороны в саммите прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США пригласили всех участников АТЭС, включая Россию, на саммит в Сан-Франциско. Он отметил, что американская сторона будет выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление Госдепартамента США о том, что приезд российского президента Владимира Путина на саммит «не ожидается», и заявил, что Москва самостоятельно определит уровень участия на саммите.