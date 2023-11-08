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21:00, 8 ноября 2023Спорт

Вяльбе рассказала об отношениях с живущим на Украине отцом

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не общается с живущим на Украине отцом
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире телеканала «Россия 1» рассказала об отношениях с живущим на Украине отцом.

Вяльбе заявила, что не общается с отцом, так как единственной его целью, по ее словам, было получать от нее деньги. Глава ФЛГР подчеркнула, что отец расстался с ее матерью еще до ее рождения, однако впоследствии они возобновили общение. «В какой-то момент я устала быть дойной коровой. Даже не знаю, жив он сейчас или нет», — подытожила она.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Президентом ФЛГР она стала в 2010 году.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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