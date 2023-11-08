В США назвали необходимой войну с Украиной

В Госдепе США назвали необходимой войну в случае с Украиной

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен ответил на призывы американского сенатора Рэнда Пола найти способы завершения конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США О'Брайен подчеркнул, что американская администрация считает необходимой войну в случае с Украиной.

«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой», — подчеркнул представитель Госдепа.

Чиновник призвал власти поддержать запрос на предоставление Киеву дополнительной крупной финансовой помощи. В противном случае Вашингтону придется потратить намного больше средств на оборону, отметил он.

Ранее в США рассказали об израсходовании почти всех средств для Украины. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что Вашингтон потратил 96 процентов финансов, предназначенных для Киева.