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10:29, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о слезах из-за комментариев

Ирина Мягкова

Ирина Мягкова. Кадр: видео МУРАШКИНА / YouTube

Креативный продюсер и участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о слезах из-за комментариев зрителей. На эту тему она высказалась в выпуске программы «Стереотип шоу» блогерши Карины Мурашкиной, доступном на YouTube.

Мягкова объяснила, что ей часто писали о том, что у нее далеко посажены глаза. По ее словам, она не догадывалась, что люди начнут массово писать ей подобные сообщения. «В начале [карьеры] я прям ревела», — призналась звезда «Женского стендапа».

Позднее, по ее словам, она поняла, что у оставлявших негативные комментарии «у самих все плохо в жизни». Мягкова назвала хейтеров сумасшедшими людьми.

Ранее Мягкова высказалась о своем похудении. По ее словам, вопросы об этом ей надоели. Юмористка подчеркнула, что она остается собой в любом весе.

Также Мягкова раскрыла, почему не использует приложения для знакомств. Она объяснила, что многие мужчины узнают ее по фото и меняют к ней отношение.

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      Мария Большакова
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