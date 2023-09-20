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19:24, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» высказалась о своем похудении

Фото: @ irka_myagkova

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова заявила, что не считает похудение важной переменой в человеке. Таким образом юмористка отреагировала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на комментарии подписчиков, которые обратили внимание на то, что она сбросила вес.

Мягкова подчеркнула, что часто получает вопросы о своем похудении, которые, по словам юмористки, ей надоели. «Это не то, за чем нужно следить у человека. Как минимум у меня. Я просто комик, я не фитнес-модель», — написала она. Юмориста добавила, что остается одним и тем же человеком в любом весе.

Она также посчитала странным то, что этому аспекту жизни уделяется столько внимания. «Это вообще не важно. (...) Живите в том весе, в котором вам комфортно», — заключила она.

Ранее Мягкова заявила, что не использует приложения для знакомств, потому что ее узнают по фотографиям. Она пожаловалась на то, что многие воспринимают ее как «Мягкову из "Женского стендапа"», а не как «просто человека и женщину».

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    Мария Большакова
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