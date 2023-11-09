Боец UFC сделал выбор между выступлениями за Россию и за деньги

Боец UFC Вячеслав Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев на YouTube-канале «Ушатайка» рассказал, что его мотивирует на выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен сделал выбор между финансовой составляющей и представлением страны на международной арене. «Я представляю русских, но я не дерусь за них. Я не хочу лицемерить — я дерусь за деньги. Когда мне перестанут платить, я перестану драться», — заявил Борщев.

Боец добавил, что был горд выходить с национальным флагом на турниры в составе сборной России по кикбоксингу. «Сейчас я дерусь за деньги, и мне не кажется это неуместным», — отметил Борщев.

Россиянин провел в UFC четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. 12 ноября Борщев на турнире UFC 295 в Нью-Йорке встретится с азербайджанцем Назимом Садыховым.